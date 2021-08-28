«Новая газета»: в Рязани оставят должность три высокопоставленных прокурора
Три прокурора в Рязанской области уволились, сообщает «Новая газета», ссылаясь на собственные источники.
Три высокопоставленных прокурора в Рязанской области уволились, сообщает «
Уволились Юрий Дубровин, возглавлявший прокуратуру Московского района, и Роман Шмельков, руководивший прокуратурой Советского района города. Также, по информации издания, покидает пост начальник собственной безопасности прокуратуры области Сергей Князев. По данным «
Роман Шмельков в должность вступил в июне 2020 года, контракт с ним был заключен на несколько лет.
Официальной информации на данный момент нет.