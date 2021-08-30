Рязанцам сообщили о скидках на проезд в общественном транспорте

С 1 сентября по 30 ноября пройдет акция «С Mastercard поездки дешевле!». Для тех, кто оплатит проезд по карте Mastercard или мобильному устройству с технологией NFC, привязанному к платежному сервису Mastercard, стоимость проезда снизится на два рубля.

В Рязани станут дешевле поездки на общественном транспорте для держателей карт Mastercard. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 1 сентября по 30 ноября пройдет акция «С Mastercard поездки дешевле!». Для тех, кто оплатит проезд по карте Mastercard или мобильному устройству с технологией NFC, привязанному к платежному сервису Mastercard, стоимость проезда снизится на два рубля.

«Важно отметить, что сумма на билете при такой оплате все равно останется равной 23 рублям», — подчеркнули в мэрии.