Россиянам пообещали первый снег в начале сентября

По информации специалистов, в Центральной России 2 сентября «резко наступит настоящая осень». Ночью температуры понизятся до +8, +13 градусов, днем будет не более +11, +16 градусов.

В сентябре в некоторых регионах России ожидается снег. Об этом сообщил сайт центра « Фобос ».

Снег ожидается на Северо-Западе с 3 по 5 сентября. Отмечается, что в этом районе ночные температуры понизятся до 0, +5 градусов. Также снег возможен в некоторых северных районах — Мурманской, Архангельской областях, Карелии, Коми, Вологодчине, на Северном Урале и севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья.

По информации специалистов, в Центральной России 2 сентября «резко наступит настоящая осень». Ночью температуры понизятся до +8, +13 градусов, днем будет не более +11, +16 градусов. Позже начнет холодать еще больше, днем температура может достигать до +7, +12 градусов, что ниже климатической нормы сентября на 5-7 градусов. Кроме того, ожидается холодный ветер.





