Под Рязанью собака накинулась на девочку и искусала ей лицо

По словам автора сообщения, эта же собака недавно покусала другого ребенка. У животного есть метка на ухе.

В субботу, 28 августа, в селе Долгинино Рязанской области собака накинулась на девочку и покусала ей лицо. Информация об этом появилась в соцсети.

«Девочку чудом удалось спасти из пасти бешеной псины», — говорится в сообщении очевидца.

По словам автора сообщения, эта же собака недавно покусала другого ребенка. У животного есть метка на ухе.

Очевидец пожаловался, что местные жители неоднократно обращались с проблемой к властям и к участковому, но те «разводят руками».