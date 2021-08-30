Под Рязанью собака накинулась на девочку и искусала ей лицо
По словам автора сообщения, эта же собака недавно покусала другого ребенка. У животного есть метка на ухе.
В субботу, 28 августа, в селе Долгинино Рязанской области собака накинулась на девочку и покусала ей лицо. Информация об этом появилась в соцсети.
«Девочку чудом удалось спасти из пасти бешеной псины», — говорится в сообщении очевидца.
По словам автора сообщения, эта же собака недавно покусала другого ребенка. У животного есть метка на ухе.
Очевидец пожаловался, что местные жители неоднократно обращались с проблемой к властям и к участковому, но те «разводят руками».