В Рязани за гаражами обнаружили труп мужчины

На улице Пугачева в Рязани нашли повешенного мужчину. Это произошло в воскресенье, 29 августа. Личность погибшего устанавливается, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

На улице Пугачева в Рязани нашли повешенного мужчину. Это произошло в воскресенье, 29 августа. Личность погибшего устанавливается, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тело находилось на дереве вдали от жилых домов, его обнаружили местные жители. На вид погибшему 30-40 лет.

Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства смерти и личность погибшего.