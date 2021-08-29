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В Рязани за гаражами обнаружили труп мужчины
На улице Пугачева в Рязани нашли повешенного мужчину. Это произошло в воскресенье, 29 августа. Личность погибшего устанавливается, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

На улице Пугачева в Рязани нашли повешенного мужчину. Это произошло в воскресенье, 29 августа. Личность погибшего устанавливается, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тело находилось на дереве вдали от жилых домов, его обнаружили местные жители. На вид погибшему 30-40 лет.

Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства смерти и личность погибшего.