В Рязани открыли первый в стране музей лоскутного шитья

В Рязани в субботу, 28 августа, прошло открытие единственного в России музея лоскутного шитья. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В Рязани в субботу, 28 августа, прошло открытие единственного в России музея лоскутного шитья. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Музей-мастерская «Шили-были» создан на средства регионального гранта, который предоставляется для создания объектов туристического показа в Рязанской области. Он расположен в центре города, в районе сквера Петрова. Музей включает экспозиционные площади, мастерскую, помещение для обучающих занятий и проведения мастер-классов по лоскутному шитью.

По словам зампредседателя Правительства Романа Петряева, сейчас это единственный музей в России, посвященный лоскутному шитью.

«Уверен, что он станет центром лоскутного шитья для всей нашей страны. Рязанская земля славится своим народным творчеством и промыслами — это и кадомский вениз, и михайловское кружево, и скопинская керамика. Теперь в одном ряду с ними будет находиться замечательное лоскутное шитье, которое также обязательно войдет в число брендов Рязанской области», — отметил Петряев.

В рамках мероприятия в сквере провели ярмарку сувениров, работали мастер-классы проекта «Есенинское лоскутное одеяло», прошел показ коллекций дизайнерской одежды в стиле пэчворк.