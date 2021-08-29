Рязанцы пожаловались на многокилометровую пробку у Солотчинского поста ДПС

В Рязани в воскресенье, 29 августа, на въезде в город вновь образовалась многокилометровая пробка. Машины уже третьи сутки стоят в заторах из-за ремонтных работ у Солотчинского поста ДПС и ТЦ «Круиз».

В Рязани в воскресенье, 29 августа, на въезде в город вновь образовалась многокилометровая пробка.

Машины уже третьи сутки стоят в заторах из-за ремонтных работ у Солотчинского поста ДПС и ТЦ «Круиз».

Фото и видео прислали РЗН. инфо жительница Рязани.

«У нас в Рязани как будто издеваются над людьми. Такая пробка из-за 300 метров ремонта дороги! Мы едем с Солотчи уже час, еще не доехали до Шумаши. Пробка от светофора Полян. Вечером будет жара!» — возмутилась рязанка.

Напомним, накануне вечером на этом же участке образовалась трехкилометровая пробка.