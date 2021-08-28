На въезде в Рязань образовалась трехкилометровая пробка

На въезде в Рязань образовалась пробка из множества автомобилей. Об этом рязанцы сообщают в соцсетях днем в субботу, 28 августа.

На въезде в Рязань образовалась пробка из множества автомобилей. Об этом рязанцы сообщают в соцсетях днем в субботу, 28 августа.

По словам водителей, трехкилометровая пробка тянется от Солотчинского моста до поста ДПС. Машины попали в затор из-за дорожных работ.

Информацию о пробке подтверждают данные сервиса «Яндекс. Пробки».