В Рязанской области 29 августа потеплеет до +27 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 29 августа, днем температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 29 августа, днем температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального
Температура воздуха по области ночью составит +8…+13 градусов.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.