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В Рязанской области 29 августа потеплеет до +27 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 29 августа, днем температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 29 августа, днем температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.



Температура воздуха по области ночью составит +8…+13 градусов.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.