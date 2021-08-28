В Рязани у ТЦ «Глобус» изменят режим работы светофора

Режим работы светофоров на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской армии у ТЦ «Глобус» изменят после жалоб рязанцев. Об этом сообщила мэрия в соцсетях.

Режим работы светофоров на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской армии у ТЦ «Глобус» изменят после жалоб рязанцев. Об этом сообщила мэрия в соцсетях.

«После окончания реконструкции перекрестка по Касимовскому шоссе режим работы светофора будет изменен с учетом движения пешеходного потока», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее жители Рязани пожаловались на неудобный для пешеходов светофор у «Глобуса». По их словам, приходится ждать 12 минут.