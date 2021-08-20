Рязанцы пожаловались на неудобный для пешеходов переход у «Глобуса»

По словам автора поста, утром на пешеходном переходе приходится ждать по три фазы светофора до того, как для пешеходов загорится зеленый свет.

В Рязани горожане пожаловались на неудобный для пешеходов переход у «Глобуса». Пост об этом опубликован «ВКонтакте».

По словам автора поста, утром на пешеходном переходе приходится ждать по три фазы светофора до того, как для пешеходов загорится зеленый свет.

«Это около 6 минут. Днем ситуация чуть лучше — 4 минуты. 20-ти секунд на переход по диагонали раньше-то еле хватало, а теперь не только дорога стала шире, так еще и забором все оградили», — пожаловался рязанец.

Он отметил, что пешеходам приходится ждать по 12 минут.

«Проектировщик предлагает подождать пешеходам 6 минут, перейти через дорогу, а потом еще раз подождать 6 минут, если изначально вам нужно было на противоположную сторону по диагонали. Или же просто пробежать 40 метров», — говорится в сообщении.