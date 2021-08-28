В Рязани планируют продлить троллейбусную сеть в Дашково-Песочне
В Рязани планируют продлить троллейбусную сеть в Дашково-Песочне. Об этом сообщила пресс-служба рязанской мэрии в соцсетях.
В Рязани планируют продлить троллейбусную сеть в Дашково-Песочне. Об этом сообщила пресс-служба рязанской мэрии в
Сейчас прорабатывается вопрос разработки технической документации, чтобы продлить троллейбусную сеть до остановки «улица Новоселов, 60».
Для закупки новых троллейбусов для МУП «УРТ» администрация Рязани совместно с Минтрансом планирует подать заявки в 2021 году в рамках мероприятий по обновлению подвижного состава федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении мэрии.
Напомним, что в скором времени в Рязань поступит новая техника из Москвы. Об этом рассказал губернатор области Николай Любимов на прямой линии в четверг, 26 августа.