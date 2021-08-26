Любимов рассказал о «новой технике» из Москвы и развитии УРТ

По его словам, есть несколько вариантов обновления парка УРТ.

Николай Любимов рассказал, что в скором времени в Рязань поступит «новая техника» из Москвы. Об этом он заявил на прямой линии в четверг, 26 августа.

Губернатор сообщил, что есть несколько вариантов обновления парка УРТ. Он упомянул привлечение «серьезных» российских банков по образцу Твери.

Политик подчеркнул, что на самом предприятии (УРТ) необходимо навести порядок, чтобы «деньги не утекали».

Глава региона также отметил, что в Рязань снова доставят технику из Москвы «почти новую», в сравнении с той, которая находится в автопарке.