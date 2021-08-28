\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
22°
Вск, 29
22°
Пнд, 30
27°
ЦБ USD 73.99 -0 28/08
ЦБ EUR 87.03 -0.03 28/08
Нал. USD 73.00 / 75.10 10:08
Нал. EUR 86.00 / 87.30 17:45
Новости
Публикации
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома №4 по улице Черновицкой во ...
Вчера 12:56
1
2 218
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
11 051
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
4 135
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
23 августа 15:21
11
11 614
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В 2021 году в Рязанской области произошло 79 пожаров в автотранспорте
С начала года в Рязанской области в автотранспорте произошло 79 случаев возгорания, травмировано два человека, ущерб составил более 43 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

С начала года в Рязанской области в автотранспорте произошло 79 случаев возгорания, травмировано два человека, ущерб составил более 43 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Основная доля пожаров приходится на легковой транспорт — 51 случай, грузовой транспорт — 17, мототранспорт — один. Также от огня пострадали два автобуса, один троллейбус, три трактора, сельскохозяйственная и специализированная техника.

Основной причиной возникновения пожаров была неисправность систем и механизмов транспортного средства — таких пожаров 52. Среди прочих причин возгорания в автотранспорте 17 поджогов, четыре пожара возникли по электротехническим причинам, три случая связаны с неосторожным обращением с огнем.

Чтобы обезопасить себя и потушить огонь, каждое транспортное средство должно быть оснащено огнетушителем. В ГУ МЧС напомнили рязанцам, что огнетушитель жизненно необходим для предотвращения беды.