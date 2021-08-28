В 2021 году в Рязанской области произошло 79 пожаров в автотранспорте

С начала года в Рязанской области в автотранспорте произошло 79 случаев возгорания, травмировано два человека, ущерб составил более 43 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

С начала года в Рязанской области в автотранспорте произошло 79 случаев возгорания, травмировано два человека, ущерб составил более 43 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Основная доля пожаров приходится на легковой транспорт — 51 случай, грузовой транспорт — 17, мототранспорт — один. Также от огня пострадали два автобуса, один троллейбус, три трактора, сельскохозяйственная и специализированная техника.

Основной причиной возникновения пожаров была неисправность систем и механизмов транспортного средства — таких пожаров 52. Среди прочих причин возгорания в автотранспорте 17 поджогов, четыре пожара возникли по электротехническим причинам, три случая связаны с неосторожным обращением с огнем.

Чтобы обезопасить себя и потушить огонь, каждое транспортное средство должно быть оснащено огнетушителем. В ГУ МЧС напомнили рязанцам, что огнетушитель жизненно необходим для предотвращения беды.