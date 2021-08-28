Россиянам рассказали, как защитить смартфон от «клонирования» мошенниками

Эксперт рассказал, что мошенники используют «клонирование» номеров телефонов абонентов для получения доступа к банковским и другим приложениям. В интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал, как этого избежать.

Эксперт рассказал, что мошенники используют «клонирование» номеров телефонов абонентов для получения доступа к банковским и другим приложениям. В интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал, как этого избежать.

Схему мошенничества позволяет осуществить перевыпуск сим-карт по поддельным доверенностям. Злоумышленники получают доступ к приложениям и аккаунтам своих потенциальных жертв в социальных сетях, восстанавливая пароли с помощью СМС. В первую очередь их интересуют интернет-банки и соцсети, отметил эксперт. От имени человека могут сделать рассылку и попросить денег у знакомых, а в банках просто переведут ваши деньги на свой счет, пояснил Ющук.

Сигналом о планах мошенника может послужить неожиданное сообщение от оператора о перевыпуске сим-карты.

«Вам могут прислать „прощальное“ сообщение от оператора, что ваша сим-карта перевыпущена. После этого ваш телефон превращается в кирпич, а злодеи могут попасть в приложения», — предупредил эксперт.

Для защиты номера от «клонирования» можно заранее обратиться к мобильному оператору с заявлением о запрете перевыпуска сим-карты без личного запроса и присутствия владельца. Если «прощальное» письмо все равно пришло, нужно лично посетить представительство оператора и отменить перевыпуск.

Ющук рассказал, что мошенники собирались использовать его сим-карту таким же образом.

«У оператора было записано, что я сам якобы пришел ночью с паспортом в какое-то отделение в другом городе и там заказал перевыпуск», — рассказал он.





