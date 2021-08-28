\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
23°
Вск, 29
25°
Пнд, 30
27°
ЦБ USD 73.99 -0 28/08
ЦБ EUR 87.03 -0.03 28/08
Нал. USD 73.00 / 75.10 10:08
Нал. EUR 86.00 / 87.30 17:45
Новости
Публикации
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома №4 по улице Черновицкой во ...
Вчера 12:56
1
2 409
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
11 309
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
4 289
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
23 августа 15:21
11
11 775
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, как защитить смартфон от «клонирования» мошенниками
Эксперт рассказал, что мошенники используют «клонирование» номеров телефонов абонентов для получения доступа к банковским и другим приложениям. В интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал, как этого избежать.

Эксперт рассказал, что мошенники используют «клонирование» номеров телефонов абонентов для получения доступа к банковским и другим приложениям. В интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал, как этого избежать.

Схему мошенничества позволяет осуществить перевыпуск сим-карт по поддельным доверенностям. Злоумышленники получают доступ к приложениям и аккаунтам своих потенциальных жертв в социальных сетях, восстанавливая пароли с помощью СМС. В первую очередь их интересуют интернет-банки и соцсети, отметил эксперт. От имени человека могут сделать рассылку и попросить денег у знакомых, а в банках просто переведут ваши деньги на свой счет, пояснил Ющук.

Сигналом о планах мошенника может послужить неожиданное сообщение от оператора о перевыпуске сим-карты.

«Вам могут прислать „прощальное“ сообщение от оператора, что ваша сим-карта перевыпущена. После этого ваш телефон превращается в кирпич, а злодеи могут попасть в приложения», — предупредил эксперт.

Для защиты номера от «клонирования» можно заранее обратиться к мобильному оператору с заявлением о запрете перевыпуска сим-карты без личного запроса и присутствия владельца. Если «прощальное» письмо все равно пришло, нужно лично посетить представительство оператора и отменить перевыпуск.

Ющук рассказал, что мошенники собирались использовать его сим-карту таким же образом.

«У оператора было записано, что я сам якобы пришел ночью с паспортом в какое-то отделение в другом городе и там заказал перевыпуск», — рассказал он.