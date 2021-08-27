«ВКонтакте» изменит условия прослушивания музыки

Изменения вступят в силу с 30 августа.

В приложении «Вконтакте» обновится раздел с музыкой. Об этом сообщается в группе компании.

Теперь пользователи смогут скачивать слушать песни без интернет. Правда, сделать это смогут только те, у кого есть подписка на Музыку «ВКонтакте», VK Combo и BOOM. Также разработчики обещают снизить ее стоимость до 75 рублей в месяц.

«Музыка всегда была и остается важной частью „ВКонтакте“. Мы постоянно развиваем функциональность платформы, пополняем лицензионную библиотеку треков и сотрудничаем с крупнейшими правообладателями», — рассказал руководитель команды музыки Андрей Капитанов.

Он также добавил, что команда создателей приложения сохраняет музыку бесплатной, чтобы пользователи могли коллекционировать ее в плейлистах, а также делиться треками с друзьями. При этом возможности для пользователей с подписками тоже все время расширяются.

Изменения начнут действовать с 30 августа.