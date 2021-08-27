В Рязани введут KPI для водителей общественного транспорта

В МУП «УРТ» привлекают водителей и кондукторов. Для этого рассматривают вопрос об увеличении стипендии на время обучения водителей троллейбусов, так как они обучаются полгода.

В Рязани для водителей общественного трансплрта введут ключевые показатели эффективности (KPI). Об этом сообщила горадминистрация на странице «Рязанская область» «ВКонтакте».

В сообщении мэрии говорится, что в МУП «УРТ» привлекают водителей и кондукторов. Для этого рассматривают вопрос об увеличении стипендии на время обучения водителей троллейбусов, так как они обучаются полгода.



«Разработаны ключевые показатели эффективности (KPI) для водителей транспортных средств. Изменения внесены в положение об оплате труда работников предприятия, положение о выплатах стимулирующего характера для привлечения работников», — отметили в мэрии.