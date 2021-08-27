В Рязани осудили студента, скрывшего, что его друг состоит в террористической организации

Молодой человек не сообщил в органы власти о знакомом, который состоит в подобной организации. Ему назначили крупный штраф.

В Рязани осудили студента, который скрыл, что его друг является участником террористической организации и незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Молодой человек не сообщил в органы власти о знакомом, который состоит в подобной организации. Во время предварительного расследования студент раскаялся в содеянном и активно сотрудничал с правоохранительными органами. Решением Октябрьского районного суда ему назначили 20 тысяч рублей штрафа.