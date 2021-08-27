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В Касимовском районе мужчина чуть не убил соседку из «пневматики»
На место выехала полиция. Оперативники спугнули мужчину, он скрылся в лесу. Позже его разыскали и задержали в соседнем населенном пункте. Злоумышленник указал в лесу место, где спрятал пистолет. Его изъяли.

В поселке Гусь-Железный Касимовского района пьяный мужчина угрожал убить соседку из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 36-летняя местная жительница. Она сообщила, что пьяный мужчина, ранее проживавший по соседству, угрожает убить женщину из пистолета.

На место выехала полиция. Оперативники спугнули мужчину, он скрылся в лесу. Позже его разыскали и задержали в соседнем населенном пункте. Злоумышленник указал в лесу место, где спрятал пистолет. Его изъяли.

Ранее мужчину судили за кражи, грабеж и угон автомобиля.

По предварительной информации, у 35-летнего местного жителя сгорел дом. Его пристроили соседи, которым он помогал по хозяйству. Мужчина стал злоупотреблять спиртным и ссориться с хозяйкой.

Соседи попросили «очистить жилплощадь», но рецидивисту это не понравилось. В пьяном состоянии он пришел к дому и пригрозил застрелить хозяйку.

Женщина испугалась и вызвала полицию. Злоумышленник узнал об этом и скрылся в лесу. Через сутки, когда он вышел к людям, его нашли и задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК Р. Ф. Ему грозят принудительные работы на срок до двух лет либо до двух лет тюрьмы.