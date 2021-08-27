В Госдуме предложили отменить МРОТ

И ориентироваться только на прожиточный минимум

В Госдуме предложили отменить МРОТ. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в беседе с Ura.ru .

По его словам, это необходимо сделать из-за его негативного влияния. Он отметил, что оплата труда в любом случае должна быть на уровне или выше прожиточного минимума, поэтому МРОТ — не является показателем.

«Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде», — пояснил Николай Арефьев.

Он также отметил, что в настоящее время большинство налогов и штрафов привязано к величине МРОТ. Поэтому минимальную оплату труда следует отвязать от других параметров.