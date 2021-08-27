Суду предоставят видеозапись показаний свидетеля по делу экс-мэра Рязани Сергея Карабасова

Следующее судебное заседание пройдет 3 сентября. На заседание вновь пригласят свидетеля экс-начальницу экономического отдела управления энергетики и ЖКХ Елену Кадырову и рассмотрят видеозапись.

В пятницу, 27 августа, в Советском суде прошло очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова, бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова.



В суд вызвали экс-начальницу экономического отдела управления энергетики и ЖКХ Елену Кадырову, которая отвечала за исполнение и заключение контракта по детской площадке в Лесопарке.



Свидетель рассказала, что пятидневный срок исполнения контракта по детской площадке определил начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев. По ее словам, исполнение контракта произошло в указанные сроки.



Игорь Ковалев подчеркнул, что не называл Елене Кадыровой конкретные сроки исполнения контракта.



Прокуратура по ходатайству огласила протокол очной ставки подсудимого и свидетеля.



Адвокат Сергея Карабасова заявил ходатайство об оглашении показаний, которые Елена Кадырова давала во время проверки показаний на месте во время предварительного следствия под видеозапись. Суд прошение удовлетворил.



Также адвокат Михаила Пузанова сообщил об ошибке в обвинении. По его словам, в приказе о назначении Пузанова директором «Уютный двор 62» неверно указана дата о его назначении на должность. Суд потребовал предъявить оригинал документа.



Следующее судебное заседание пройдет 3 сентября. На заседание вновь пригласят свидетеля Елену Кадырову и рассмотрят видеозапись.