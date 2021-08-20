По делу бывшего экс-мэра Карабасова повторно допросили сотрудницу мэрии

На заседании допросили сотрудницу мэрии Оксану Русину, которая занималась составлением акта о приемке выполненных работ по контракту о площадке в Лесопарке. Свидетель рассказала, что являлась техническим исполнителем и следила только за сроками исполнения акта.

В пятницу, 20 августа, состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова, бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова.

Перед началом допроса свидетеля адвокат Михаила Пузанова ходатайствовал об оглашении документации об электронном аукционе, которая содержит сведения о лице, ответственном за заключение контракта. В ответ Игорь Ковалев сообщил, что ответственной за исполнением контракта по детской площадке в Лесопарке была назначена бывшая начальница экономического отдела ЖКХ мэрии Елена Кадырова и ее фамилия значилась в информационной карте к электронному документу.

На заседании допросили сотрудницу мэрии Оксану Русину, которая занималась составлением акта о приемке выполненных работ по контракту о площадке в Лесопарке. Свидетель рассказала, что являлась техническим исполнителем и следила только за сроками исполнения акта.

Она подтвердила, что никаких указаний при составлении электронного аукциона со стороны бывшего экс-мэра Сергея Карабасова и бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии ей не поступало. Сотрудница мэрии пояснила суду, что задавала вопросы по подготовке акта выполненных работ только Елене Кадыровой. По ее словам, данные о том, что у контракта пятидневный срок исполнения, Русиной тоже предоставила Кадырова. Следующее заседании состоится 27 августа 2021 года в 11:00. На нем в качестве свидетеля вновь выступит Елена Кадырова.