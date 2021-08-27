Рязанец ищет свидетелей ДТП в Дашково-Песочне

Авария случилась примерно в 12:15 напротив отделения Сбербанка по улице Новоселов дом № 32.

Рязанец ищет свидетелей ДТП в Дашково-Песочне. Пост об этом он разместил в группе « Подслушано у водителей Рязани ».

Авария случилась в пятницу, 27 августа, примерно в 12:15 напротив отделения Сбербанка по улице Новоселов дом № 32. Там Honda врезалась в столб. Пострадала водитель иномарки — жена автора. Женщина получила ушибы, рваные раны на руке и, возможно, переломы.

Рязанец утверждает, что в происшествии виновен другой водитель — владелец Renault Sandero Stepway с регионом 190 на номерных знаках. Он скрылся с места ДТП.

«Просьба может у кого-то есть запись с регистратора или видели номер автомобиля — просьба сообщить по телефону. Сотрудники ГИБДД признали виновным заочно водителя Sandero, так как он просто уехал с места совершенного ДТП», — говорится в публикации.