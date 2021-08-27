ДТП спровоцировало пробку в центре Рязани

Авария случилась на перекрестке улицы Вокзальной и Московского шоссе.

В Рязани столкнулись две легковушки. Пост об этом в пятницу, 27 августа, появился в группе « Подслушано у водителей Рязани ».

По словам автора, авария случилась на перекрестке улицы Вокзальной и Первомайского проспекта. Судя по кадрам, автомобили получили серьезные механические повреждения.

«Огромная пробка в сторону площади Победы», — пишет автор.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», на момент 8:15 пробки собрались на Московском шоссе в сторону центра и от площади Победы.