В Шилове пьяный рязанец не смог откупиться взяткой от автоинспектора

На него завели уголовное дело.

В Шиловском районе в отношении 34-летнего рязанца возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональный следком.

В ходе патрулирования 15 августа сотрудники ДПС остановили автомобиль Skoda Octavia. За рулём транспортного средства находился рязанец в состоянии алкогольного опьянения. Он также не имел при себе водительского удостоверения. Ему предложили пройти медосвидетельствование, на что тот согласился.

В служебном автомобиле сотрудников ДПС он предложил взятку — 11 тысяч рублей, чтобы избежать привлечения к административной ответственности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.