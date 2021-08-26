В Шилове пьяный рязанец не смог откупиться взяткой от автоинспектора
На него завели уголовное дело.
В Шиловском районе в отношении 34-летнего рязанца возбудили уголовное дело. Об этом
В ходе патрулирования 15 августа сотрудники ДПС остановили автомобиль Skoda Octavia. За рулём транспортного средства находился рязанец в состоянии алкогольного опьянения. Он также не имел при себе водительского удостоверения. Ему предложили пройти медосвидетельствование, на что тот согласился.
В служебном автомобиле сотрудников ДПС он предложил взятку — 11 тысяч рублей, чтобы избежать привлечения к административной ответственности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.