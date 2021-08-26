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В Рязани изменится маршрут автобуса № 21
Автобус поедет по Северной окружной дороге, улице Каширина. С 27 августа пассажиров будут перевозить четыре автобуса марки ПАЗ.

В Рязани изменится маршрут автобуса № 21. Об этом сообщал сайт мэрии.

Автобус поедет по Северной окружной дороге, улице Каширина.

С 27 августа пассажиров будут перевозить четыре автобуса марки ПАЗ. К 1 сентября число транспортных средств увеличат до 15 единиц среднего класса.

Автобусы № 21 поедут через остановки: ДПР-5 — Песоченская улица — Дубовая Роща — улица Новоселов, 60 — улица Новоселов, 54 — Сбербанк — Шереметьево — Стоматологическая поликлиника — Городская больница № 11 — Кинотеатр Октябрь (в прямом направлении Магазин Рязаньвест, улица Зубковой), (в обратном направлении Д. С. Олимпийский, Почта) — Депо № 3 — Магазин Дикси — НИТИ — По требованию (проезд Яблочкова) — Строительный колледж — Музыкальный театр — Театральная площадь — Приобанк (в обратном направлении Школа (улица Есенина) — улица Маяковского (в обратном направлении площадь Мичурина), (в прямом направлении «Стадион «Спартак») — Центральный рынок — Медуниверситет — Дом художника — Магазин «Фаворит» (в прямом направлении «Гипермаркет «Лента» (Борки) — Борковской карьер — улица Бирюзова — Интернациональная улица, 23 — Муниципальный рынок — 3-й квартал — Аптека — Школа — Больничный комплекс (в прямом направлении Телезавод) — ГПТУ — Завод ТПКО — Дягилевская ТЭЦ — Комбайновый завод — улица Сельских Строителей, 1в — улица Сельских Строителей, 2 — Недостоево.