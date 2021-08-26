В Москве распространили меры поддержки для молодежи до 35 лет

Меры поддержки касаются временного трудоустройства и возможности участия в специальных инициативах молодежной практики.

Мэр Москвы Сергей Собянин распространил меры поддержки для столичных местных жителей в возрасте от 30 до 35 лет. Об этом пишут РИА Новости .

Теперь молодежь до 35 лет, которая испытывает проблемы в поиске работы, может рассчитывать на программу временного трудоустройства выпускников высших и средних учреждений профессионального образования.

Они также имеют право участвовать в специальных инициативах молодежной практики. Только при условии, что человек имеет профессиональное образование и у него отсутствует опыт работы по полученной специальности в течение года после окончания учебы.

В 2020 году служба занятости Москвы помогла трудоустроить более 50 тысяч людей из этой возрастной группы.