Рязанские власти заявили, что в городе нет мест для строительства мечети

Мусульмане могут совершить молитву в молельном доме в Рязани на улице Сиреневый проезд, 4 или в молельной комнате на улице Пугачева, 15. Время проведения богослужений можно узнать на сайте централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Рязанской области» или по телефону — 8 (4912) 99-06-68.

В министерстве территорий и информационной политики Рязанской области сообщили, что в Рязани не планируют строить мечеть. Об этом ведомство сообщило на странице «Рязанская область» «ВКонтакте».

На странице появился вопрос о том, когда в Рязани появится мечеть.

«Иностранные студенты в частности мусульмане не знают где молится ищут мечети», — говорится в сообщении.

В региональном минтерполе ответили, что мусульмане могут совершить молитву в молельном доме в Рязани на улице Сиреневый проезд, 4 или в молельной комнате на улице Пугачева, 15. Время проведения богослужений можно узнать на сайте централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Рязанской области» или по телефону — 8 (4912) 99-06-68 .

В ведомстве рассказали, что на данный момент в городе нет участков, где можно построить мечеть.

«Возможным решением вопроса может быть самостоятельное приобретение религиозной организацией земельного участка для строительства мечети или рассмотрение возможности строительства мечети за пределами Рязани», — отметили в сообщении.



