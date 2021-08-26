Рязанская тхэквондистка стала победительницей первенства Европы

В истории женского рязанского тхэквондо это первое золото, завоеванное на первенстве Европы.

Рязанская тхэквондистка Дарья Кривова стала победительницей первенства Европы. Об этом сообщили в региональном минспорте.



В Таллинне (Эстония) 24-29 августа проходит первенство Европы по тхэквондо (Олимпийская версия ВТ) среди юниоров и юниорок до 21 года, кадетов и детей, в котором принимают участие несколько рязанских спортсменов из СШОР «Юпитер» и СШОР «Академия единоборств». В составе сборной рязанские спортсмены Дарья Кривова, Дарья Замятина и Илья Юшкин.



25 августа 2021 года воспитанница МБУ «СШОР «Юпитер» мастер спорта России Дарья Кривова завоевала «золото» в весовой категории до 59 кг. Тренируют спортсменку Артем и Вероника Харко.



Отметим, что в истории женского рязанского тхэквондо это первое золото, завоеванное на первенстве Европы.