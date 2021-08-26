Опубликованы подробности смертельного ДТП в Касимовском районе
ДТП произошло 25 августа примерно в 19:30 на 213-м километре дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». 33-летний житель Касимовского района на мопеде Virago не пропустил Ford Transit, которым управлял 54-летний житель Московской области.
В ДТП в Касимовском районе погиб 33-летний местный житель. Об этом сообщила
ДТП произошло 25 августа примерно в 19:30 на 213-м километре дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». 33-летний житель Касимовского района на мопеде Virago не пропустил Ford Transit, которым управлял 54-летний житель Московской области.
Водитель мопеда скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что скончался водитель мотоцикла Irbis.