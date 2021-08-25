В Касимовском районе произошло смертельное ДТП
Авария произошла в районе села Подлипки. Мотоциклист столкнулся с автомобилем Ford Transit.
В Касимовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в среду, 25 августа, в 19:35. В районе села Подлипки на 213-м километре дороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород 57-летний житель Московской области за рулем Ford Transit столкнулся с мотоциклистом на Irbis.
В результате ДТП мотоциклист погиб на месте.
По факту аварии проводится проверка.