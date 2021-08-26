Губернатор рассказал, что лично следит за вакцинацией в регионе

Любимов привел цифры: 247 тысяч жителей вакцинировали в регионе, отметив, что необходимо вакцинировать 540 тысяч.

На прямой линии в четверг, 26 августа, губернатор Николай Любимов прокомментировал вопрос о вакцинации в регионе. Он отметил, что лично следит за тем, как проходит вакцинация в регионе.



Любимов привел цифры: 247 тысяч жителей вакцинировали в регионе, отметив, что необходимо вакцинировать 540 тысяч.



«Хочу обратиться к людям по поводу вакцинации. Сходите к врачу, проконсультируйтесь. Привиты миллионы, наша вакцина одна из лучших. Вакцинация — единственный путь победить болезнь», — заявил Любимов.