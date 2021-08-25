В Рязани скончалась экс-председатель совета ветеранов Советского района Зинаида Лоханкова

Женщина руководила советом ветеранов с 2000 по 2018 годы.

Скончалась бывший председатель совета ветеранов Советского района Зинаида Лоханкова. Об этом пишут «Рязанские Ведомости» в некрологе.

Зинаида Лоханкова руководила советом ветеранов с 2000 по 2018 годы. Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Советского района отметил, что женщина была внимательной, отзывчивой и умела поддержать в трудную минуту.

Зинаида Лоханкова также инициировала создание мемориального парка «Звезда героев», которую позже одобрил министр обороны России и поддержал передачей боевой техники городу.