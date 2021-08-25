В Рязань не приедет Юрий Быков
Информацию об участие режиссера в арт-фестивале опровергли в культурном пространстве Fabrika.
В Рязань не приедет Юрий Быков. Информацию об участие режиссера в арт-фестивале
Фестиваль «День и ночь российского кино» пройдет в Рязани 27 и 28 августа.
В пятницу, 27 августа, в мероприятии поучаствует уроженец Рязани, актер Илья Малаков, известный по фильму «Легенда о Коловрате» и сериале «Корабль».
Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля пройдет встреча с режиссером Юрием Быковым.
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