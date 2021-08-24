В Рязань приедет режиссер Юрий Быков

Известный режиссер приедет в пятницу, 27 августа, на Ночь кино.

Рязань посетит Юрий Быков. Об этом сообщает « Молодежная среда ».

Известный режиссер приедет в пятницу, 27 августа, на Ночь кино. Рязанцы смогут с ним пообщаться и посмотреть на большом экране «Майор Гром. Чумной доктор», снятый по комиксам.

Мероприятие пройдет в культурном пространстве FABRICA. Сбор гостей запланирован на 18.00.

Также в субботу состоится фестиваль советских мультфильмов «СоюзМультФест», который начнется в 15.00. На вечер запланировано живое выступление рязанских музыкальных коллективов, которые исполнят популярные саундтреки к отечественным фильмам.

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