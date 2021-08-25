В Центральную Россию пришли заморозки

В Лесном заповеднике Тверской области минимальная температура составила -0,2 градуса, а в Демидове Смоленской области — 0 градусов. Температура ночью в столице соответствовала сентябрьской климатической норме.

В Центральную Россию пришли заморозки. Об этом пишет ТАСС.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первые заморозки зафиксированы в ЦФО в ночь на среду, 25 августа.

В Лесном заповеднике Тверской области минимальная температура составила -0,2 градуса, а в Демидове Смоленской области — 0 градусов.

Синоптик отметил, что в Москве впервые за последние 82 дня температура воздуха опустилась ниже +10 градусов, минимальное значение составило +8,2 градуса. Эта температура соответствует сентябрьской климатической норме.