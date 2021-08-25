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На границе Рязанской и Московской областей молокозавод сливал отходы на поля и в водоемы
Жители Шатурского района сообщили, что местный молокозавод сливает отходы от очистных работ на поля и в речку Летовка. Она впадает в Оку и идет дальше в сторону Рязани.

На границе Рязанской и Московской областей молокозавод сливал отходы на поля и в водоемы. Об этом рассказали Vesti.ru

Жители Шатурского района сообщили, что местный молокозавод сливает отходы от очистных работ на поля и в речку Летовка. Она впадает в Оку и идет дальше в сторону Рязани. Также отходы с грунтовыми водами попадают в колодцы.

По словам местных жителей, владельцы хозяйства «Спартак» не перерабатывают отходы на своей территории из-за экономии электричества.

Директор хозяйства Валентина Сигаева в ответ на жалобы сообщила, что местные жители придумали историю про слив нечистот в поля.

На место выезжали инспекторы Росприроднадзора. Они установили, что природе нанесен вред, однако хозяйство продолжило работу.