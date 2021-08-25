Проект «Вилланд» от «Мармакс» вышел в финал премии «Поселок года 2021»

Проект вышел в финал премии в номинации «Лучший проект-концепция регионального поселка».

Коттеджный поселок «Вилланд» , который девелоперская компания «Мармакс» возводит в Рязанской области, претендует на победу в престижной федеральной премии «Поселок года 2021». Проект вышел в финал премии в номинации «Лучший проект-концепция регионального поселка».

«Вилланд» занимает земельный участок общей площадью 50 га, в 12 минутах езды от Рязани, в экологически благоприятном и живописном месте. В поселке можно приобрести земельный участок, а также выбрать кирпичный или каркасный дом площадью от 80 до 222 квадратных метров. Стоимость земельных участков начинается от 774 000 рублей, а дома от 3 700 000 рублей.

Концепция благоустройства территории поселка включает развитую инфраструктуру для детей и взрослых. Так, для детей разных возрастов предусмотрены безопасные площадки, выполненные с применением экологичных материалов. В зонах отдыха — дизайнерские лавочки, шезлонги, беседки, прогулочные дорожки и аллеи. Также в проекте есть площадки для мини-футбола и волейбола, зона WorkOut с современными тренажерами.

В поселке «Вилланд» предусмотрена собственная управляющая компания девелопера, которая будет решать все бытовые вопросы жителей: от вывоза мусора и уборки территории до помощи в оформлении любых документов и оказания услуг.

Премия «Поселок года» — одна из самых престижных в сфере загородной недвижимости и строительства. Среди критериев оценки поселков фигурировали более 50 показателей: расположение, инфраструктура, архитектура поселка, а также технических особенности домов, использованные в строительстве материалы и многое другое. Оценка по всем критериям производится авторитетными экспертами в составе более двадцати человек.

Федеральная п ремия в области загородной недвижимости проводится с целью определения стандартов девелопмента и векторов развития рынка загородной недвижимости.

По результатам премии формируется пул лидеров рынка, надежных застройщиков, которые реализуют лучшие проекты, благодаря которым жизнь за городом, становится все более привлекательной. Премия присуждается только самым достойным представителям рынка загородной недвижимости, прошедшим полную систему оценки.