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В Рязани не установили памятник маршалу Бирюзову к его дню рождения
Все торжества по этому поводу свелись к возложению цветов на мемориальную доску у дома 9 по улице Бирюзова.

В Рязани не установили памятник маршалу Бирюзову к его дню рождения. 21 августа исполнилось 115 лет со дня рождения знаменитого рязанца, Героя СССР, маршала Сергея Бирюзова.

Все торжества по этому поводу свелись к возложению цветов на мемориальную доску у дома 9 по улице Бирюзова. Хотя еще в марте было заявлено, а в июле и августе подтверждено, что рядом с домом установят памятник герою.

Ровно год назад в день рождения маршала в Рязань приехал кинорежиссер и кинопродюсер Юрий Душин. На встрече с главой администрации Рязани он подарил городу бюст маршала Бирюзова, изготовленный при поддержке ветеранов спецподразделения «Альфа» и Российского военно-исторического общества. К бюсту в большом зале администрации города приставили временный почетный караул из двух десантников, а мэр заверила гостя, что памятник установят на следующий год в том месте, которое выберут сами рязанцы.

Для установки нового мемориала выбрали место на улице, носящей имя маршала Бирюзова. Именно там, на пересечении с улицей Станкозаводской, представляющей собой бульвар с газоном между встречными полосами движения, нашли подходящий участок.

А лучшей датой для открытия нового мемориала, разумеется, было 115-летие Сергея Бирюзова, которое приходится на 18 августа (эту дату называло сам маршал) или 21 августа (эта дата значилась во всех его документах) 2021 года.

Только в июле нынешнего года администрация Рязани провела тендер на проведение работ по установке бюста и благоустройству территории вокруг него. Контракт заключили 3 августа — на 1 миллион 870 тысяч рублей. Сроком окончания работ для подрядчика было установлено 30 сентября.

Подрядчик — это предприятие ООО «Союзстрой» с Голенчинского шоссе, субъект малого предпринимательства. Его учредила и возглавляет Людмила Жаворонкова, которую в 2019 году во главе другого предприятия местные жители обвиняли в срыве благоустройства парка в Сасовском районе. «Специалистов подрядчика было очень трудно найти на рабочем месте… Приходилось им рассказывать, как надо укладывать плитку и бордюры…» — писали местные СМИ два года назад.

10 августа администрации Рязани предупредила горожан, что вскоре в микрорайоне Канищево появится бюст Сергея Бирюзова. Сотрудники мэрии встретились с местными активистами в рамках модного сегодня общественного контроля.

«Выполняются земляные работы, готовится основание под дорожку, которая будет выполнена из плитки. В рамках проекта предусмотрен завоз грунта, озеленение по периметру участка. Бюст будет установлен на специально изготовленном камне с мемориальной табличкой», — отчитались чиновники.

На тот момент грунт уже был выровнен, привезена щебенка. Оставалось совсем немного — укрепить постамент и водрузить на него бюст. Но к юбилею Бирюзова так ничего и не открыли. Формально у подрядчика есть время до 30 сентября. По логике можно было успеть поставить подаренный памятник к дню рождения маршала.