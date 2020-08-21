В Рязани установят бюст Бирюзова

Бюст установят на улице Бирюзова в том месте, которое выберут рязанцы.

В пятницу, 21 августа, Рязани передали бюст маршала Сергея Бирюзова, который городу подарили по инициативе уроженца Скопина, режиссера и продюсера Юрия Душина, при поддержке Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» и Российского Военно-исторического общества. Об этом сообщил сайт мэрии.

На церемонии присутствовали мэр Елена Сорокина, президент международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», командир подразделения «Альфа» в 2014—2019 годах, Герой России, генерал-майор Валерий Канакин, режиссер и продюсер Юрий Душин, представители городской администрации, ветераны.

«Мы прибыли на Рязанскую землю с важной миссией — увековечить память маршала Бирюзова, который боролся с фашистскими захватчиками, чтобы сегодня мы жили в свободной стране счастливо», — сказал герой России, генерал-майор Валерий Канакин.

Сорокина поблагодарила организаторов акции и скульптора. Она подчеркнула, что бюст установят на улице Бирюзова в том месте, которое выберут рязанцы.

Справка

Во время Великой Отечественной войны уроженец Скопина Сергей Семенович Бирюзов был командиром стрелковой дивизии, которую трижды выводил из окружения. В течение первого года войны получил пять ранений, в том числе два тяжелых. Находясь в должности начальника штаба Южного, затем 4-го Украинского фронтов, он планировал и осуществлял руководство операциями советских войск по освобождению Крыма, Севастополя, Донбасса и Югославии от немецко-фашистских захватчиков.

В 36 лет он получил звание генерал-майора. За умелое руководство войсками в ходе Великой Отечественной войны и проявленное мужество Бирюзову в 1955 году присвоено звание маршал Советского Союза и в 1958 году — звание Герой Советского Союза. После войны Сергей Семенович Бирюзов занимал высокие военные посты: командующий войсками Приморского военного округа, Главнокомандующий Центральной группой войск, Главнокомандующий войсками ПВО, начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, первый заместитель министра обороны СССР.

Маршал Бирюзов погиб в 1964 году в авиакатастрофе вблизи Белграда. Иосип Броз Тито присвоил Бирюзову звание Народного героя Югославии посмертно.