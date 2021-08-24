В МЧС рассказали подробности эвакуации в ТРЦ «Премьер»
Сигнализация сработала в районе пекарни в гипермаркете на первом этаже здания. Работники торгового центра эвакуировали около 500 человек.
В МЧС рассказали, что вызов поступил в 14:52. В торговом центре сработала пожарная сигнализация. На место выехали две пожарные машины. Работники торгового центра эвакуировали около 500 человек.
Судя по снимкам, присланным в РЗН. инфо, сигнализация сработала в районе пекарни в гипермаркете на первом этаже здания.
В МЧС отметили, что вызов оказался ложным.
Ранее об эвакуации торгового центра сообщили очевидцы.