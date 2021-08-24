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В Госдуме предложили снизить требования к ГОСТу по тонировке
Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов считает, что требования к уровню светопропускающей способности пленки на передних боковых стеклах необходимо снизить с 70 до 50 процентов.

В Госдуме предложили снизить требования к ГОСТу по тонировке. Об этом пишет Life.ru

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов считает, что требования к уровню светопропускающей способности пленки на передних боковых стеклах необходимо снизить с 70 до 50 процентов. Нилов отметил, что к нему поступают многочисленные обращения граждан, указывающих на расхождение в трактовке документов сотрудниками Госавтоинспекции.

«Несмотря на то что действие этого стандарта утратило силу и действует ГОСТ 32565–2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70 процентов, инспекторы ГИБДД руководствуются цифрами ГОСТа 5727-88, упоминаемого в ПДД», — отмечает Нилов.

По словам депутата, разумная тонировка передних боковых стекол позволяет избежать и критичного перегрева салона, и избыточного расхода топлива на кондиционирование.

Согласно статье 12.5 КоАП, штраф за ненадлежащую тонировку составляет 500 рублей.