В аварии в Касимовском районе погибла женщина

40-летняя пассажирка погибла на месте. Водитель и трое пассажиров 46-ти, 38-ми и 29-ти лет получили травмы, им оказали медпомощь.

В аварии в Касимовском районе погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 23 августа, в 18:15 в Касимовском районе на 33-м километре автодороги «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Севостьяново — Ардабьево — Дмитриево». 53-летний житель Касимова на KIA YD не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП 40-летняя пассажирка погибла на месте. Водитель и трое пассажиров 46-ти, 38-ми и 29-ти лет получили травмы, им оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.