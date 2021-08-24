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Рязанцы завоевали три золотых медали на чемпионате ЦФО по стрельбе из пневматического пистолета
Первенство и чемпионат ЦФО по практической стрельбе из пневматического пистолета проходил в Костроме 21 и 22 августа. В соревнованиях принимали участие более 100 участников в 12 упражнениях.

Первенство и чемпионат ЦФО по практической стрельбе из пневматического пистолета проходил в Костроме 21 и 22 августа. В соревнованиях принимали участие более 100 участников в 12 упражнениях.

Рязанские спортсмены заняли следующие места:

Серийный класс, супер юниоры:
Пахомов Руслан — 1 место;
Арсеньев Тимофей — 2 место;
Крюков Георгий — 5 место;
Головкин Илья — 10 место.

Серийный класс, общий зачет:

Пахомов Руслан — 3 место;
Арсеньев Тимофей — 4 место;
Крюков Георгий — 10 место;
Головкин Илья — 18 место

Командный зачет (overall):
2 место в составе: Пахомов Руслан, Арсеньев Тимофей, Крюков Георгий, Головкин Илья.

Дуэль (overall):
Пахомов Руслан — 1 место;
Арсеньев Тимофей — 3 место.

Спортсмены тренируются на базе центра специальной подготовки «Сова».