Рязанцы завоевали три золотых медали на чемпионате ЦФО по стрельбе из пневматического пистолета
Первенство и чемпионат ЦФО по практической стрельбе из пневматического пистолета проходил в Костроме 21 и 22 августа. В соревнованиях принимали участие более 100 участников в 12 упражнениях.
Первенство и чемпионат ЦФО по практической стрельбе из пневматического пистолета проходил в Костроме 21 и 22 августа. В соревнованиях принимали участие более 100 участников в 12 упражнениях.
Рязанские спортсмены заняли следующие места:
Серийный класс, супер юниоры:
Пахомов Руслан — 1 место;
Арсеньев Тимофей — 2 место;
Крюков Георгий — 5 место;
Головкин Илья — 10 место.
Серийный класс, общий зачет:
Пахомов Руслан — 3 место;
Арсеньев Тимофей — 4 место;
Крюков Георгий — 10 место;
Головкин Илья — 18 место
Командный зачет (overall):
2 место в составе: Пахомов Руслан, Арсеньев Тимофей, Крюков Георгий, Головкин Илья.
Дуэль (overall):
Пахомов Руслан — 1 место;
Арсеньев Тимофей — 3 место.
Спортсмены тренируются на базе центра специальной подготовки «Сова».