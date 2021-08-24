Рязанцы завоевали три золотых медали на чемпионате ЦФО по стрельбе из пневматического пистолета

Первенство и чемпионат ЦФО по практической стрельбе из пневматического пистолета проходил в Костроме 21 и 22 августа. В соревнованиях принимали участие более 100 участников в 12 упражнениях.