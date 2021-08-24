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Президент подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в десять тысяч рублей
Деньги получат все категории пенсионеров без исключения.

Президент Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. Об этом во вторник, 24 августа, пишет ТАСС.

Один указ распространяется на пенсионеров, которые проходили военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии и органах принудительного исполнения. Второй указ — на остальные категории пенсионеров.

Согласно документам, единовременную выплату пенсионеры получат в сентябре 2021 года. При этом заявление или любые другие документы не потребуются.

«Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся», — говорится в обоих указах.

В случае, если деньги не поступят в сентябре, они придут позже. Отдельно отмечается, что если пенсионер не получит выплату в связи со смертью, она будет осуществляться в порядке, установленном законодательством для различных категорий пенсионеров.