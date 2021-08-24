Московские ученые посмотрели, как под Рязанью спасают аистов

Ученые из Москвы познакомились с методикой спасения птиц в «Рязанском доме белого аиста». Рязанские орнитологи рассказали о условиях содержания, особенностях определения пола птиц и дальнейших планах работы приюта.

21 августа в «Рязанский дом белого аиста» приехали ученые из Москвы, чтобы изучить необычную методику размножения птиц в неволе, аналогов которой нет. Среди гостей был Вадим Мишин, руководитель проекта «Орнитарий» в московском парке «Сокольники». Он отметил, что проделана большая работа по привлечению редких птиц в рязанский край. По его словам, если аисты вновь возвращаются в регион, то это большая заслуга организаторов проекта.

Дом аиста — это общественный проект, куда попадают птицы, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Его организаторы хотят восстановить популяцию белого аиста в Рязанской области и получить больше знаний о птицах в условиях неволи и выпуска в дикую природу.

«Приют» находится на закрытой территории в Кораблине. На его территории для аистов созданы все условия: оборудованы летние и зимние вольеры, установлены небольшие искусственные гнезда с лесенками, есть подставки и жердочки. Также территория «дома аиста» защищена от хищников.

Из особенностей — «живое» питание, которое позволяет подготовить птиц для жизни в дикой среде. Для аистов выпускают мышей, в небольшом искусственном бассейне плавает рыба и лягушки. Птицы учатся по-настоящему охотиться и добывать еду.

В прошлом году из «приюта» удалось выпустить 11 птиц. Рязанские ученые-орнитологи Маргарита Кочерга, Виталий Тягунин и Антон Барановский разработали новую методику, чтобы аисты возвращались в регион. Для этого вокруг «Рязанского дома белого аиста» установили три 12-метровые вышки с гнездами, чтобы птицы селились и создавали потомство. Обустроили эти жилища по всем правилам — из природных материалов, которыми пользуются сами птицы. Рядом выкопали небольшой водоем.

На данный момент в вольерах остались только те, кто не смог по ряду причин улететь вместе с соплеменниками. Однако второй год подряд нелетающие птицы приносят потомство. Например, в апреле 2020 года «приют» пополнился птицами — из псковского «Дома белого аиста» приехала нелетная пара — Руслана и Гоша. А в конце мая у пары вылупились два птенца. В 2021 году в вольер подселили еще одну пару аистов.

В этом году Руслана и Гоша вновь построили гнездо и сделали большую кладку. Аистята подросли и в начале августа улетели на юг. Только один остался вместе с родителями. Он травмировался при попытке взлететь, поэтому долгое время вынужден был восстанавливаться.

Рязанский орнитолог Антон Барановский рассказал, что аисты чаще других птиц получают травмы.

«Эти птицы легко могут себе что-нибудь сломать, обо что угодно. После этого они, обычно, попадают к человеку. Мелкую травмированную птичку нелегко увидеть, ее хищник подбирает, а аист большой, его заметно и жалко. Да и хищников способных напасть на эту птицу не так много — лисы и собаки… у нас птицы восстанавливаются и в будущем могут снова летать», — подчеркнул он.

По словам орнитолога, еще одна особенность аистов — сложность в определении пола.

«Говорят, что многих различают по клюву, но и здесь возможны ошибки. Самцы немного крупнее самок, но по молодняку это практически незаметно. Зато они очень хорошо выделяются по своим повадкам и характеру, но действенный способ — сделать анализ ДНК. У нас, кстати, был забавный случай, нам отдали несколько аистов и сказали, что они самцы, однако после экспертизы выяснилось, что все птицы оказались самками», — поделился Барановский.

В будущем создатели проекта планируют расширить движение. Уже сейчас некоторые неравнодушные готовы помочь самодельными вольерами или взять нелетающих птиц к себе на участок.

На встрече ученых и организаторов «Рязанского дома белого аиста», рязанец, живущий на Окской пристани, взял молодую пару аистов. Орнитологи пообещали, что будут приезжать к нему наблюдать в каких условиях содержатся птицы, а также консультировать его по любым вопросам.

«Надеемся, что больше рязанцев будут откликаться и помогать аистам, которые занесены в красную книгу. Ведь это будет здорово, если эти птицы будут возвращаться в ваш регион», — заключили ученые.