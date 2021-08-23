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В мэрии обсудили предоставление квартиры рязанке, проживающей в аварийном доме с тремя детьми
Начальник отдела по жилью Татьяна Хотянцева отметила, что семье во внеочередном порядке предоставили двухкомнатную квартиру площадью 44,8 квадратных метров сразу после подтверждения статуса малоимущей. Специалисты отметили, что представленная площадь жилого помещения превышает площадь ранее занимаемого.

В управлении энергетики и ЖКХ администрации города прошло совещание о предоставлении жилья семье Копьевых, проживающих в доме по улице Качевской в поселке Строитель, который признали аварийным. Об этом сообщили в мэрии.

На встрече рассмотрели информацию СМИ о ситуации и решениях, принятых горадминистрацией.

«Мы с пониманием относимся к жизненной ситуации Марии Викторовны. С учетом публичной позиции жителя по данному вопросу мы также публично обязаны аргументировать свою позицию. В любом случае все наши действия должны быть направлены на помощь человеку и ее семье» — отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ администрации города Дмитрий Кожин.

Начальник отдела по жилью Татьяна Хотянцева отметила, что семье во внеочередном порядке предоставили двухкомнатную квартиру площадью 44,8 квадратных метров сразу после подтверждения статуса малоимущей. Специалисты отметили, что представленная площадь жилого помещения превышает площадь ранее занимаемого. В мэрии заявили, что при ее подборе специалисты постарались максимально учесть интересы многодетной семьи, предоставить комфортные условия проживания. Также отмечается, что добровольно был подписан договор социального найма, проживания в квартире более месяца, в течение которого повторных обращений или возражений о полученном жилье в администрацию города Рязани не поступало. Специалисты подчеркнули, что квартира в аварийном доме по улице Качевской непригодна для проживания, подлежит передаче в муниципальную собственность.

«Также сотрудники отдела по жилью отметили, что разговор с Марией Викторовной по вопросу заключения договора прошел в доброжелательной обстановке, специалисты всегда проявляют уважительное отношение к собеседнику. Информация о возможном давлении в адрес заявителя является не соответствующей действительности», — отметили в мэрии, добавив, что представители администрации готовы к диалогу с жителем и в дальнейшем.