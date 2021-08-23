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Следователи рассказали подробности о мужчине, погибшем на пожаре под Рязанью
При разборе нашли тело местного жителя 1981 года рождения. Причины смерти выяснит судебно-медицинская экспертиза.

Мужчина, погибший на пожаре под Рязанью, злоупотреблял спиртным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Пожар произошел 21 августа на улице Нагорной в Новоселках Рыбновского районе. При разборе нашли тело местного жителя 1981 года рождения. Причины смерти выяснит судебно-медицинская экспертиза.

Погибший выпивал. В понедельник, 23 августа, у него должен был состояться развод с женой.