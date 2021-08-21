\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
28°
Вск, 22
22°
Пнд, 23
22°
ЦБ USD 74.36 0.21 21/08
ЦБ EUR 86.86 0.25 21/08
Нал. USD 74.00 / 75.80 10:37
Нал. EUR 86.40 / 87.10 17:45
Новости
Публикации
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
Вчера 13:37
5 951
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
3 706
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
11 427
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
27 379
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рыбновском районе при пожаре погиб 40-летний мужчина
В Рыбновском районе сгорел деревянный дом, погиб мужчина 1981 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

В Рыбновском районе сгорел деревянный дом, погиб мужчина 1981 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

В субботу, 21 августа, в 12:07 поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Новоселки Рыбновского района.

Горел деревянный жилой дом, огонь повредил чердачное и жилое помещения.

Устанавливаются причина пожара и ущерб.

На место ЧП выезжали три автомобиля и 10 пожарных.