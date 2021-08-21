В Рыбновском районе при пожаре погиб 40-летний мужчина

В Рыбновском районе сгорел деревянный дом, погиб мужчина 1981 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

В Рыбновском районе сгорел деревянный дом, погиб мужчина 1981 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

В субботу, 21 августа, в 12:07 поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Новоселки Рыбновского района.

Горел деревянный жилой дом, огонь повредил чердачное и жилое помещения.

Устанавливаются причина пожара и ущерб.

На место ЧП выезжали три автомобиля и 10 пожарных.