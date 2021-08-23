Муж скончавшейся от рака рязанки опубликовал обращение

Молодой человек поблагодарил всех за поддержку и попросил неравнодушных помолиться за Алену, а также рассказать ее историю своим близким.

Муж скончавшейся от рака рязанки опубликовал обращение. Пост от его лица появился на страничке девушки в Instagram .

Дмитрий написал, что Алена умерла 17 августа в 23:48. Рядом с ней была ее мама. Девушка боролась с болезнью семь месяцев.

«7 августа 2021 года мы официально поженились. Мы должны были это сделать 3 июля, но Аленке потребовалась срочная операция и не получилось. Я благодарю Бога за то, что пусть хоть десять дней, но она была моей женой. И мы были очень счастливы, что мы это сделали. Я ее очень сильно любил», — говорится в сообщении.

Молодой человек поблагодарил всех за поддержку и попросил неравнодушных помолиться за Алену, а также рассказать ее историю своим близким.

«Многие пишут мне, что ее история заставила переосмыслить их жизнь. Здоровым — ценить свое здоровье, молодым — ценить свое время и молодость, болящим — по-другому взглянуть на свою жизнь и борьбу, понять, что они смогут победить. Не всегда нужны книги и фильмы про героев и бойцов. Они здесь, живут и, к сожалению, умирают среди нас», — отметил Дмитрий.